WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021 (ATV.KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

woensdag 10 februari 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:35:00 Steven Reyme Ministries

8:05:00 Fitness: Shaun T – Insanity Pulse

8:35:00 BBC Nieuws

9:00:00 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh.)

9:25:00 K.C. Undercover

10:00:00 Tv Film: Surrogates

11:30:00 3Below Tales Arcadia

12:00:00 BBC Nieuws

12:35:00 Kinderfilm: First Knight

14:50:00 Super Hit Video: Super Pop Clips

15:50:00 Serengeti

17:00:00 In Gesprek Met…

18:00:00 ATV Nieuws

18:50:00 Dream Home Makeover

19:30:00 MATRAXX INFO :The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

20:00:00 Youth Outreach

20:30:00 Moksi Moksi

21:10:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Chinees Nieuwjaar (DL.2)

21:50:00 The Real Housewives of Johannesburg

22:40:00 The New Legends of Monkey

23:10:00 ATV Nieuws (Herh.)

23:45:00 Tv Film: FATALE

1:30:00 Greenleaf

2:15:00 Tv Film: Hard Target 2

4:00:00 Tv Film: Herself

5:40:00 BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN