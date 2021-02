DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021 (ATV KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

donderdag 4 februari 2021

TIJD PROGRAMMA TYPE DUUR

7:00:00 Al Jazeera Nieuws LIVE 9:30:00

16:30:00 Suritunes EP 0:55:00

17:25:00 WWE SmackDown (Herh.) ET 0:47:24

18:12:24 The Lion Guard TK 0:22:31

18:34:55 ATV Nieuws NS 0:35:00

19:09:55 Mom SE 0:21:01

19:30:56 Spaces Deepest Secrets DO 0:42:02

20:12:58 The Orville SE 0:43:58

20:56:56 Marvels Helstrom SE 0:45:20

21:42:16 Tv Film: SKYFIRE TF 1:33:19

23:15:35 Einde Uitzending

23:15:35 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN