DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021 (ATV KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

donderdag 4 februari 2021

TIJD PROGRAMMA TYPE DUUR

7:00:00 BBC Nieuws LIVE 0:30:00

7:35:00 Steven Reyme Ministries BD 0:27:11

8:05:00 Fitness: Zuzka Worout SP 0:26:27

8:30:00 BC Nieuws LIVE 0:30:00

9:00:00 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh.) NS 0:25:00

9:35:00 Flavorful Origins SE 0:24:28

10:00:00 Tv Film: The Reason TF 1:23:36

11:30:00 Bunk’d SE 0:23:52

12:00:00 BBC Nieuws LIVE 0:30:00

12:35:00 Tv Film: Spider-Man Far From Home TF 2:09:23

14:45:00 Super Hit Video: Super Hit Classics EP 0:55:00

15:40:00 Great Continental Railway Journeys DO 0:58:50

16:40:00 NPR Music Tiny Desk Concert – Sting And Shaggy ET 0:14:35

17:10:00 This Is The Day of Victory For You BD 0:30:00

18:00:00 ATV Nieuws NS 0:35:00

18:45:00 ATV Sports EP 0:45:00

19:50:00 Whazzz Up EP 1:00:00

21:05:00 A Million Little Things SE 0:42:15

22:00:00 Dark Matter SE 0:43:08

22:45:00 FBI SE 0:43:12

23:30:00 ATV Nieuws (Herh.) NS 0:35:00

0:05:00 True Detective SE 0:58:40

1:05:00 Tv Film: The Iron Detective TF 1:08:52

2:15:00 Tv Film: The Glorias TF 2:27:02

4:45:00 The Rookie SE 0:42:58

5:30:00 BBC Nieuws LIVE 2:05:00