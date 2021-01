ATV KN.12.1 Zondag 24 Januari 2021

7:00:00 *BBC Nieuws

7:35:00 *Steven Reyme Ministries

8:05:00 *The Owl House

8:30:00 *Spy Kids: Mission Critical

9:00:00 *ATV Nieuws + Sport in het Nieuws (Herh.)

9:35:00 *Lego City Adventures

10:00:00 *The Grand Tour

11:16:00 *Inside The Factory – Bugatti Chiron

12:10:00 Fish Finder:Eps 11 French Guyana Grouper

12:45:00 Mens Skateboard Street Final at X Games Sydney

14:00:00 *Maranatha Ministries

14:30:00 *Ravens Home

15:00:00 *Nadiyas British Food Adventure

15:30:00 *All Hail King Julien

16:00:00 *ATV NIEUWS JAAROVERZICHT 2020

18:50:00 *Cherly’s Inspirations

19:10:00 *Gardener’s World

20:15:00 *72 Dangerous Animals LATIN AMERICA

21:05:00 *Alone

22:20:00 *Tv Film:Let Him Go

0:20:00 *Tv Film:Misbehavior

2:10:00 *Ozark

3:10:00 *Tv Film:Black Beauty

5:00:00 *Evil

5:45:00 *BBC Nieuws

7:35:00 —-Volkslied

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN