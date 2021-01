MAANDAG 18 JANUARI 2021 (ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

18-1-2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:35:00 Steven Reyme Ministries

8:05:00 Fitness Zumba Toning

8:40:00 BBC Nieuws

9:00:00 ATV Nieuws Jaaroverzicht 2020

11:40:00 NPR Music Tiny Desk (Home) Concert: Sevdaliza

12:00:00 BBC Nieuws

12:40:00 Kinderfilm: Film: Bigfoot Family

14:20:00 Super Hit Video: Super Pop Clips

15:25:00 Kinderfilm: Sing

17:20:00 Gado Wortoe Leri Wi So en Taki So les 50

18:00:00 ATV Nieuws

18:40:00 A.P. Bio

19:05:00 How Its Made

19:30:00 Suriname Adventure: Tan Dyaso

20:00:00 Onder De Loep

21:05:00 ATV Sports

22:05:00 Kings of Jo’Burg

23:00:00 I May Destroy You

23:35:00 ATV Nieuws (herh.)

0:10:00 Watchmen

1:15:00 Tv Film: Mama Weed

3:05:00 Tv Film: Outside The Wire

5:05:00 Doc.: One Strange Rock

5:55:00 BBC Nieuws