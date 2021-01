PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

8-1-2021

TIJD PROGRAMMA

16:30:00 Suritunes

17:35:00 Tekenfilm

18:00:00 Julie And The Phantoms

18:30:00 The Baby-Sitters Club (2020)

19:00:00 ATV Niuews

19:50:00 Superstore

20:15:00 Marvels Runaways

21:15:00 The X-Files

22:05:00 I-Write

23:00:00 Tv Film: Drive Angry

0:50:00 Ray Donovan