VRIJDAG 8 JANUARI 2021 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

8-1-2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:35:00 Steven Reyme Ministries

8:05:00 Fitness: Shaun T Insanity Fit Test

8:35:00 Venezuela Nieuws

9:05:00 ATV Nieuws (herh.)

9:30:55 ATV Sports Jaaroverzicht 2020 (herh.)

10:40:00 Kitchen Nightmares

11:30:00 Ducktales

12:00:00 BBC Nieuws

12:40:00 Mysteries of The Deep

13:25:00 Fast & Furious Spy Racers

14:05:00 Super Hit Video

15:05:00 Whazzz Up? (herh.)

16:20:00 Cirque du Soleil: 60 Minute Special

17:30:00 SZF Magazine

18:00:00 ATV Nieuws

18:55:00 Transplant

19:50:00 Tv Film: Princess of the Row

21:25:00 Houzz: Taraji P. Henson’s Surprise Renovation

22:15:00 Blindspot

23:00:00 Shark Tank

23:55:00 ATV Nieuws (herh.)

0:35:00 Queen of the South

1:20:00 Tv Film: The Last Shift

2:55:00 Tv Film: Wonder Woman 1984

5:30:00 Yankee