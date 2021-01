07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE RAW (herh.)

18:30 The Hollow

19:00 ATV Nieuws

19:40 Doc.: Air Warriors

20:30 Earth at Night in Color

21:05 Marvel’s Jessica Jones

22:00 Riviera

22:45 Tv Film: John Wick Chapter

01:000 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)