ATV KN.12.1 Vrijdag 1 Januari 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:06 Fitness:Shuan T Tabata Power

08:40 Venezuela Nieuws

09:10 ATV Binnenlands Nieuws (herh.)

09:45 Angelina Ballerina Nachtelijke Onrust

10:00 Nieuwjaars Boodschap Z.E. President Chandrikapersad Santhoki

10:25 Kitchen Nightmares

11:04 Deadliest Roads Madagascar

12:00 BBC Nieuws

12:35 DOC.: Mysteries of The Deep

13:20 Ent.: Lafabo 2005

14:30 Fast & Furious Spy Racers

15:00 Whazzz Up???? (herh.)

16:10 BATMAN HUSH

17:35 SZF Magazine

18:00 Doc.: THE LOCKDOWN ONE MONTH IN WUHAN

18:50 Transplant

19:50 Owru Yari Lockdown powered by The Para Springs Fun Channel

20:05 Tv.Film: GEMINI MAN

21:35 My Houzz :Kate Upton’s Surprise Renovation

22:00 Blindspot

22:45 Shark Tank

23:40 Swamp Thing

00:35 Tv.Film: GUNDALA

02:00 Tv.Film: GHOSTS OF MARS

04:00 Tv.Film: GUARDIAN OF THE PALACE

05:35 Yankee

06:10 BBC Nieuws

07:35 Logos International

(wijzigingen voorbehouden)