TIJD ATV (KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 24 december 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 Herh. WWE Smackdown

18:30 The Lion Guard

19:00 ATV Nieuws

19:45 Lucky Store VLOGMAS

20:00 10 DAYS OF CHRISTMAS

22:00 My Gift – A Carrie Underwood Christmas Special

23:00 Spaces Deepest Secrets

23:45 Space Force

00:20 Tv Film: Christmas For A Dollar

(wijzigingen voorbehouden)