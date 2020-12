ATV (KN.12.1) – ZONDAG 06 DECEMBER 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Transformers: Cyberverse

08:30 Spy Kids: Mission Critical

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:35 Jurassic World Camp Cretaceous

10:00 Herh. Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Tranga Ten (dl.02)

10:30 Dakar Rally Champions

11:00 The Grand Tour

12:05 Fish Finder: Law Law

12:45 Dirt Bikes Fails Compilation – Best Hard Enduro

13:15 Texas Metal

14:00 Maranatha Ministries

14:35 Ravens Home

15:05 The Wonderful World of Disney Magical Holiday Celebration

16:45 Herh. Advocaten van het bos

17:10 Teen Titans

17:25 Some Assembly Required

18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:45 PAHO PROGR

19:10 Gardener’s World

20:20 72 Dangerous Animals – Latin America

21:10 Alone

22:25 Tv.Film: My Dad’s Christmas

00:05 Tv.Film: Like a Boss

01:30 Ozark

02:35 Tv.Film: Siberia

04:20 Tv.Film: Spiritual Kung Fu

06:00 McMafia

06:55 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)