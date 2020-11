ATV KN.12.2 ZONDAG 29 NOVEMBER 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

10:00 La Liga: Barcelona x Osasuna

12:05 Dames Beach Volley

12:55 Sranan Clips

13:30 Premier League: Chelsea x Tottenham Hotspur

15:35 Sranan Clips

16:15 Premier League: Arsenal vs. Wolverhampton Wanderers

18:20 The Masked Singer

19:10 America’s Got Talent

20:35 Last Man Standing

21:00 WWE Smackdown

22:00 Schitt’s Creek

22:25 Tv Film:The Driver

00:05 60 Days In Narcoland

00:50 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)