ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020 // ATV(KN.12.2)

Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zaterdag 28 november 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

9:30 English Premier League : Brighton & Hove Albion X Liverpool “live”

11:30 German Bundesliga : VFB Stuttgart X Bayern Munich “LIVE”

13:30 Basketball Americup 2021 Brazilie v Paraguay – “live”

15:30 Futsal Brasil Belos X AABB

17:00 FERNANDES BAKKERIJ “LIVE”

19:05 ATV Nieuws

19:45 Super Hit Top 10

20:15 Agents of Shield

21:00 WWE RAW

22:05 Tv Film: Heart Of Dragon

23:45 The 100

(Wijzigingen Voorbehouden)