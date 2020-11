TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

maandag 16 november 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 DC’s Legends of Tomorrow

18:15 TEDTALK: What Is 5G And What Can It Do

18:30 Mickey and the Roadster Racers

19:00 ATV Nieuws

19:55 Kamala Harris: Achtergrond & Betekenis voor USA en de Wereld

21:00 My Lifestyle (HERH)

21:55 New Amsterdam

22:40 Peaky Blinders

23:40 Station 19

00:25 Tv Film:On Her Majestys Secret Service

02:50 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)