07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Tv.film: Dragon Lord

18:30 Super Hit Top 10

19:05 ATV Nieuws

19:45 Andi Mack

21:10 Agents of Shield

21:00 WWE RAW

22:00 Tv Film: Behind Enemy Lines

23:30 The 100

(Wijzigingen Voorbehouden)