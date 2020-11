Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zondag 8 november 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 The Masked Singer

18:00 Ellen Game of Games

18:45 Tap A Bankstel met Dean Gorre

19:50 Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

21:25 WWE Smackdown

22:20 Last Man Standing

22:45 Schitt’s Creek

23:10 60 Days in Narcoland

23:55 Tv Film: I Am Legend

(Wijzigingen Voorbehouden)