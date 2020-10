07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 Doc.: Down To Earth with Zac Efron

18:10 Elena Of Avalor

18:35 Inspector Gadget

19:00 ATV Nieuws

19:40 Campagne Zevende-dags Adventisten (BLACKMAN)

20:00 Doc.: Wonders Of Life

21:05 Tv Film: Wish Upon A Unicorn

22:45 Hollywood Game Night

23:30 Breeders

00:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)