07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 Doc.: Down To Earth with Zac Efron

18:10 Darkwing Duck

18:35 Tom and Jerry Tales

19:00 ATV Nieuws

19:30 Anger Management

20:00 Doc.:Jimi Hendrix Electric Church

21:45 Batman

22:30 Tv Film:Ghosts of Mars

00:10 Breeders

00:40 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)