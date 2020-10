07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 AVATAR The Legend Of Korra

18:20 Bob Hearts Abishola

19:00 ATV Nieuws

19:40 Superstore

20:00 Doc.: Know Your Mushroooms

21:30 Tv Film: Wiren The Movie

23:30 The X-Files

00:15 Ray Donovan

01:15 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)