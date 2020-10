DINSDAG 6 OKTOBER 2020 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 6 oktober 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:05 Star Wars Rebels

08:30 Venezuela Nieuws (30 min)(capture via Telesur Eng Link)

09:00 ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

09:30 ATV Sports (Herh.)

10:25 TV.Film:Kung Fu Panda

12:00 BBC Nieuws

12:40 The Rubing Health Foundation

13:00 Kinderfilm:Ben 10 Secret of the Omnitrix

14:15 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:15 TV.Film:Eli

17:00 Sabiso Quiz (afl 3) (HERH)

17:36 VVOB SLN Movie B

18:00 ATV Nieuws

18:45 VVOB GPAG PROGR Movie A

19:00 Wereld Celebrale Parese Dag: Vroege Tekenen van Cerebrale Parese

19:10 God Friended Me

20:00 Hanna

21:00 Superstore

21:25 The Oval

22:15 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:35 Herh.ATV Nieuws

23:10 Broke

23:30 Tv.Film:The Descendants

01:25 Tv.Film:Aquaman

03:50 Doc.:The Messenger

06:00 BBC Nieuws

