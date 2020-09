07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 DC’s Legends of Tomorrow

18:30 Knight Squad

19:00 ATV Nieuws

19:40 Andi Mack

20:05 New Amsterdam

21:00 My Lifestyle

21:45 Peaky Blinders

22:45 Chicago Fire

23:30 Hindi-Film:Kabhi Khushi Kabhie Gham

(Wijzigingen Voorbehouden)