07:00 Aljazeera Nieuws

15:50 Tv.film: Pinocchio

18:00 Young Justice

18:25 Super Hit Top 10 (Herh.)

19:00 ATV Nieuws

19:35 CDS – COVID-19 Journaal

20:00 MARVEL Agents of SHIELD

21:00 WWE RAW

21:55 Tv.film: The King

00:15 The 100

01:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)