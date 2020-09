DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 // ATV(KN.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 24 september 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:05 Fitness:Yoga Journal Home Home Practice:Summer Break By Katryn Budig

08:30 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:35 TACO Chronicles

10:00 ATV COVID-19 Update

10:30 Tv.film: MR. Frog

12:00 BBC Nieuws

12:40 Middagfilm: Cranston Academy :Monster Zone

14:00 Super Hit Classics

15:00 Railroad Alaska

16:00 Sranan Tori:1 en 1 is 3:Technies

16:30 CDS:FOCUS

17:00 Angelina Ballerina : The Mouse Detective

17:15 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV COVID-19 Update

19:10 ATV Sports

20:05 Whazzz Up?

22:00 Trekking:Tek.2/Dubbel Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Doom Patrol

23:00 ManHunt:Deadly Games

23:45 ATV Nieuws

00:20 Lost In Space

01:20 Tv.film: Fatal Journey

2:50 Documentaire: Wonders Of Life

03:50 Tv.Film: Soleil Rouge

05:45 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)