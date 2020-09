DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 3 september 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Hey Jackie

08:30 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:30 Street Food Latin America

10:10 ATV COVID-19 Update

10:40 Tv.Film: On Her Majestys Secret Service

13:10 Middagfilm:Stardog And Turbocat

14:10 Super Hit Classics

15:40 Angelina Ballerina – Het Cadeau

16:00 Bunk’D

16:30 CDS: FOCUS

17:00 Teen Titans

17:15 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:40 ATV COVID-19 Update

19:05 ATV Sports

20:00 Whazzz Up???

22:00 Doom Patrol

22:50 ManHunt: Deadly Games

23:35 Herh.ATV Nieuws

00:10 13 Reasons Why

01:10 Tv.Film: Fireball

02:50 Tv.Film: Fit To Kill

04:25 Doc.:Walking with Dogs

06:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)