MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

maandag 24 augustus 2020

07:00 BBC Nieuws (30 min)(live via Directv 1)

07:35 Roep van de Bruidegom (29:41 min)(Prog./Med./Derden)(gecapt.17-08-2020)

08:10 Adventure Time – 11:14 min – (Prog./Med./Cartoons)(gecapt.16-07-19)

08:30 Venezuela Nieuws (30 min)(capture via Telesur Eng Link)

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (herh.)(25 min)(Prog./Med./Nieuws)

09:35 Ducktales (22:32 min)(Prog./Med./Cartoons)(gecapt.27-03-2020)

10:00 TV.Film:Teen Spirit (Prog./Med./Movies)/recl.(3.57 min) – 120320

11:45 Angelina Ballerina : het gekostumeerde bal – 12:15 min – nle/cart. – 140717

12:00 BBC Nieuws (30 min)(live via Directv 1)

12:50 Middagfilm:Legend Of The Guardians : The Owl Of Ga Hoole (Prog./Med./Cartoons)(gecapt.14-04-2020)

14:30 Super Hit Video:Super Pop Clips (56:27 min)(Prog./Med./EP)(gecapt.24-08-2020)

16:00 Star Wars Rebels – 44:04 min – (Prog./Med./Cartoons)(gecapt.03-06-2019)

17:05 Gado Wortoe Taki So en leri so (les.76)(27:47 min)(Prog./Med./Derden)- dvd

18:00 ATV Nieuws (35 min)(live via prod./studio)/recl.(3.15 min)

19:05 COVID-19: Surinames Gevecht Tegen Het Virus (afl.03)(15 min)(Prog./Med./EP)/recl.(2.35 min)

19:25 One Day At A Time (sea.3/afl.03)( 26:33 min)(Prog./Med./Series)

20:20 This Is Us (sea.4/afl.16)( 42:18 min)(Prog./Med./Series)/recl.(4.55 min)

21:30 ATV Sports (45 min)(Prog./Med./EP)/recl.(3.39 min)

22:50 Greenleaf (sea.4/afl.03)( 42:31 min)(Prog./Med./Series)/recl.(2.18 min)

23:35 Good Girls (sea.3/afl.11)( 40:42 min)(Prog./Med./Series)

23:30 Herh.ATV Nieuws (35 min)(Prog./Med./Nieuws)

00:20 Blood and Treasure (sea.1/afl.09)(40:00 min)(Prog./Med./Series)(gecapt.20-11-2019)

01:00 Tv.Film: LAW ABIDING CITIZEN – 109:16 min (Prog./Med./Movies)(gecapt.27-04-2020)

02:50 Tv.Film: LAYER CAKE – 105:23 min (Prog./Med./Movies)(gecapt.29-07-2020)

04:35 Doc.: Climate Chance The Facts – 57:41 min (Prog./Med./Doc.)(gecapt.14-04-2020)

05:35 BBC Nieuws (115 min)(live via Directv 1)

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)