WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2020 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

woensdag 5 augustus 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 ADVENTURE TIME

08:30 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:35 K.C. Undercover

10:00 TV.Film: SELENA

12:10 BBC Nieuws

12:40 Kinderfilm: UPSIDE-DOWN MAGIC

14:15 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:15 Animal Fight Night

16:05 AVATAR THE LEGEND OF KORRA

16:30 NII: FOCUS

17:05 In Gesprek Met

18:00 ATV Nieuws

18:50 Living Big In A Tiny House

19:37 How Its Made

20:05 FISH FINDER

20:35 Moksi Moksi

21:15 COVID-19: Surinames Gevecht Tegen Het Virus

21:35 TAP A BANKSTEL MET PRISCELLA DAWSA

22:35 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:55 The Real Housewives of Dallas

23:40 Condor

00:25 Herh.ATV Nieuws

01:00 Tv.Film: HEAVEN AND EARTH

03:25 Doc.: Combat Ships

04:10 Tv.Film: STUBER

05:45 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)