Programma – Overzicht

dinsdag 4 augustus 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:35 Bunk’D

18:05 Tom and Jerry Tales

18:30 Mickey and the Roadster Racers

19:00 ATV Nieuws

19:40 Doc.:How Its Made

20:10 Holey Moley

21:00 TV.FILM : JOURNEY TO THE WEST CONQUERING THE DEMONS

22:55 Tv Film: JOURNEY TO THE WEST THE DEMONS STRIKE BACK

00:45 Einde UItzending

(wijzigingen voorbehouden)