DINSDAG 4 AUGUSTUS 2020 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

dinsdag 4 augustus 2020

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 *BBC Nieuws

7:30:00 *Steven Reyme Ministries

8:10:00 *Hey Jackie

8:30:00 *Venezuela Nieuws

9:00:00 *ATV Binnenlands Nieuws

9:35:00 *ATV Sports (herh.)

10:25:00 *ATV COVID-19 Update

10:51:00 *Tv Film: CRAZY RITCH ASIANS

10:50:00 *The Rubing Health Foundation

13:20:00 *Kinderfilm: DINO KING JOURNEY TO FIRE MOUNTAIN

15:00:00 *Super Hit Video

16:05:00 * FARMTASTIC FUN

17:25:00 *THE DRAGON PRINCE

18:00:00 *ATV Nieuws

18:45:00 *ATV COVID-19 Update (herh.)

19:10:00 *God Friended Me

20:05:00 Nimos/Redd+:Trots Op Ons Bos

20:25:00 *Alex Rider

21:20:00 *Superstore

21:55:00 *CBNS Trekkingen

22:05:00 *Tyler Perrys : The OVAL

22:55:00 *ATV Nieuws (herh.)

23:30:00 *Mysteries of the Missing

0:15:00 *Tv Film: Day Of The Dead Bloodline

1:45:00 *Tv Film: Deadpool

3:35:00 *Tv Film: Deadpool 2

5:35:00 *BBC Nieuws

7:30:00 —-Volkslied

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN