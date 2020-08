07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Tekenfilm : The Lego Movie 2 : The Second Part

18:30 Batman

19:00 ATV Nieuws

19:40 Super Hit Top 10

20:15 Marvel Agents of SHIELD

21:30 WWE RAW

22:35 Tv Film: Bangkok Danderous

00:10 The 100

00:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)