07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 SchoolTV: Afstandsonderwijs Minowc

9:30 Aljazeera Nieuws

14:30 La Liga – Levante UD x Atletico de Madrid

16:35 Hilda

17:00 La Liga – R. Valladolid CF x Getafe CF

19:05 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

21:15 Lego Masters

22:05 Doc.: Hitmakers The Changing Face Of The Music Busuness

23:00 Tv Film: Lazarat

00:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)