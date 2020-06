ZATERDAG 20 JUNI 2020 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zaterdag 20 juni 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Logos International

08:35 3 Below: Tales of Arcadia

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:30 Star Wars Rebels

10:15 MasterChef Australia

11:20 Survivor

12:05 BBC Nieuws

12:40 Middagfilm:Sherlock Gnomes

14:10 Ent.:Cirque du Soleil 60 Minute Special

15:15 De Levende Steen Gemeente

15:40 Adventure Time

16:00 Moksi Moksi (afl.24)

16:35 Darkwing Duck

17:00 Elena of Avalor

17:30 SZF Magazine (Herh.)

18:00 ATV Nieuws

18:45 Sranan Tori: Ju Oso na ju gribi (HERH.)

19:25 Doc. Deadliest Roads-Mexico

20:30 Magnum P.I.

21:15 The Rubing Health Foundation

21:35 Black-Ish

22:10 The Last Kingdom

23:10 Tv.Film:Blood Honey

00:45 Herh.ATV Nieuws

01:20 Tv.Film:American Sniper

03:35 Tv.Film:A Witness Out of the Blue

05:20 Evil

06:05 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)