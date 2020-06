TIJD ATV (KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

vrijdag 19 juni 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 School TV: HYDROPONICS

09:20 Aljazeera Nieuws

14:30 La Liga:Mallorca X Leganes

16:00 PERSCONFERENTIE REGERING INZAKE COVID-19

17:00 La Liga:Sevilla X Barcelona

19:00 ATV Nieuws

19:45 Superstore

20:10 Last Man Standing

20:35 La Liga Show

21:05 Lets Stay Together

21:30 The X-Files

22:15 Tv.Film : THE MAN WITH THE IRON FISTS 2

00:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)