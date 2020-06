ATV KN.12.1 Woensdag 17 JUNI 2020

7:00 BBC Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Adventure Time with Finn And Jake

8:30 BBC Nieuws

9:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

9:30 K.C. Undercover

10:00 ATV COVID-19 Update

10:30 TV.Film:Midway To Love

12:00 BBC Nieuws

12:37 Kinderfilm:Treasure Planet

14:15 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:15 Doc.:Animal Fight Night

16:00 Ent.:James Brown Live in Berlin

17:05 In Gesprek Met:……………..

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV COVID-19 Update (herh.)

19:15 Living Big In A Tiny House (afl.06)

20:00 Youth Outreach

20:30 Moksi Moksi (afl.24)

21:10 Doc.:Life Stories:Eating for Life

22:10 The Real Housewives of Dallas

22:55 Yankee

23:35 Herh.ATV Nieuws

00:10 Tv.Film:Animals

02:00 Doc.:Magnificient Megacities:Casablanca

02:55 Tv.Film:Bennets War

04:30 Tv.Film:Coffee And Kareem

06:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)