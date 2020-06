07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 SchoolTV:Digitale Klok

9:30 Aljazeera Nieuws

14:30 La Liga – Getafe CF x RCD Espanyol

16:30 The Lion Guard

17:00 La Liga – FC Barcelona x CD Leganes

19:00 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

21:10 Lego Masters

22:00 Tv Film:Lockout

23:45 Doc.:River Of No Return

00:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)