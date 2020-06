07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 La Liga – Athletic Club x Atletico de Madrid

11:00 Aljazeera Nieuws

14:30 La Liga – Real Madrid x SD Eibar

16:30 The Flintstones

17:00 La Liga – Real Sociedad x C.A. Osasuna

19:00 Britain’s Got Talent: The Champions

20:30 Tap A Bankstel (herh.)Ingard Alisoeprapto

21:20 WWE Smackdown

22:25 Schitt’s Creek

22:50 Swamp Thing

23:45 Tv.Film:Today You Die

01:05 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)