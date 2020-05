VRIJDAG 8 MEI 2020 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

vrijdag 8 mei 2020

7:00:00 *Al Jazeera Nieuws

9:00:00 *School TV: Digitale Klok

9:30:00 *Al Jazeera Nieuws

16:00:00 *Regerings Persconferentie Inzake COVID-19

18:00:00 *Suritunes

19:00:00 *ATV Nieuws (herh.)

19:40:00 *Superstore (s04e09) (herh. dd. 05-05-2020)

20:05:00 *Last Man Standing (s07e06)

20:30:00 *La Liga Stay At Home

21:15:00 Doc.: Bigi Boy

22:15:00 RICHTING (AFL.76 ) NLE/BD

22:20:00 *Tv Film: MACHINE GUN PREACHER

0:30:00 *The X-Files (s06e10)

1:20:00 *DEVS (s01e04)

2:05:00 Einde Uitzending

