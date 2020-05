ZONDAG 3 MEI 2020 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

zondag 3 mei 2020

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:35:00 Steven Reyme Ministries

8:10:00 Young Justice

8:40:00 The New Adventures of Lassie

9:05:00 ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

9:35:00 ATV COVID-19 Update (Recap)

10:25:00 Kinderfilm: Mr. Peabody & Sherman

12:05:00 Top Gear

13:10:00 Texas Metal

14:00:00 Maranatha Ministries

15:05:00 The Grill Dads

15:30:00 Ducktales

16:00:00 Andi Mack

16:30:00 NII: Focus

17:00:00 Alexa & Katie

18:00:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:35:00 Kim’s Convenience

19:00:00 Big Dreams Small Spaces

20:15:00 Expedition with Steve Backshall

21:15:00 Tv Film: Nina

23:00:00 Tv Film: Bad Education

0:50:00 Messiah

1:40:00 Tv Film: Precious Cargo

3:10:00 Tv Film: Midnight In Paris

4:45:00 S.W.A.T.

5:30:00 Doc.: Walking The America’s