TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 28 april 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 School TV

09:30 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 The Dragon Prince

18:20 Liv And Maddie

19:00 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

21:15 Lego Masters

22:05 Doc.: The Hunt For Eagle 56 Series 1 :

23:00 Tv Film: The Protector

00:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)