07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 KICK COVID FIFA20 TOURNAMENT – Day 2

16:30 Ellen’s Game of Games

17:15 Kinderfilm

19:00 America’s Got Talent: The Champions

20:30 Doc.:

21:00 WWE Smackdown

22:00 Schitt’s Creek

22:25 See

23:10 Tv.Film:

01:05 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)