ATV KN.12.1 Zondag 26 April 2020

07:00 *BBC Nieuws

07:35 *Steven Reyme Ministries

08:10 *Young Justice

08:35 *The Lion Guard

09:00 *ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:30 *ATV COVID-19 Update (Recap)

10:26 *Kinderfilm: Kung Fu Panda

12:10 *Top Gear

13:12 *Texas Metal

14:00 *Maranatha Ministries

15:07 *The Grill Dads

15:28 *Ducktales

15:57 *Andi Mack

16:22 *NII: Focus (afl. 323)

17:02 *Alexa & Katie

18:00 *Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:50 *Kim’s Convenience

19:10 *Doc.: Big Dreams, Small Spaces

20:28 *(SEMC) Road 2 Coronie

21:16 *Tv Film: Coda

23:10 *Tv Film: Extraction

01:07 *Blood And Treasure

01:51 *Tv Film: The Rum Diary

03:55 *S.W.A.T.

04:40 *Doc.: Walking The America’s

05:30 *BBC Nieuws

