7:00:00 Al Jazeera Nieuws

16:00:00 Regerings Persconferentie Inzake COVID-19

17:30:00 Suritunes

18:30:00 Tekenfilm: Mickey And The Roadster Racers

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 Superstore

20:05:00 Last Man Standing

20:30:00 La Liga Stay At Home

21:20:00 Good Girls

22:05:00 Tv Film: Big Time Adolescence

23:40:00 The X-Files

0:30:00 DEVS