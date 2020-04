ZONDAG 19 APRIL 2020 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

zondag 19 april 2020

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 *BBC Nieuws

7:35:00 *Steven Reyme Ministries

8:10:00 *The Lion Guard

8:35:00 *Young Justice

9:00:00 *ATV Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

9:30:00 *ATV COVID-19 Update

10:25:00 *Kinderfilm: How To Train Your Dragon – The Hidden World

12:15:00 *Top Gear

13:25:00 *Fish Finder: Columbia Cubera 1

14:00:00 *Maranatha Ministries

15:05:00 *The Grill Dads

15:30:00 *Ducktales

16:00:00 *Andi Mack

16:30:00 *NII: Focus (afl. 319)

17:00:00 *Alexa & Katie

18:00:00 *Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:35:00 *Kim’s Convenience

19:00:00 *Doc.: Into The Sea

20:00:00 *Expedition with Steve Backshall

21:05:00 *Tv Film: Man of Her Dreams

23:40:00 *Tv Film: The Wedding Banquet

1:30:00 *Blood And Treasure

2:15:00 *Tv Film: The Lone Ranger

4:50:00 *S.W.A.T.

5:35:00 *Doc.: Walking The America’s

6:25:00 *BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN