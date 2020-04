VRIJDAG 17 APRIL 2020 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

vrijdag 17 april 2020

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 *BBC Nieuws

7:35:00 *Steven Reyme Ministries

8:10:00 *Hey Jackie

8:30:00 *Venezuela Nieuws

9:00:00 *ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

9:25:00 *ATV Sports (Herh.)

10:00:00 *ATV COVID-19 Update

10:30:00 *Masterchef The Professionals

11:35:00 *Ducktales

12:05:00 *BBC Nieuws

12:40:00 *Doc.: Caribbean With Simon Reeve

13:45:00 *Super Hit Top 10

14:15:00 *Hilda

15:05:00 *Whazzz Up?

16:00:00 *Moksi Moksi (Herh.)

16:35:00 *Focus (afl 116)

17:05:00 *Inspector Gadget

17:30:00 *SZF Magazine

18:00:00 *ATV Nieuws

18:45:00 *ATV COVID-19 Update (Herh.)

19:15:00 *The Good Doctor

20:10:00 *Tv Film: 40 – So B. It

22:00:00 *The Sinner

22:55:00 *Shark Tank

23:50:00 *Tv Film: Enemy of the State

2:05:00 *Doom Patrol

3:05:00 *Tv Film: Hansel & Gretel – Witch Hunters

4:45:00 *Succession

5:50:00 *CNN Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN