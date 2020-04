TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 14 april 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:40 The Dragon Prince

18:20 Jessie

19:00 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

20:40 AWAKE: The Million Dollar Game

21:35 Europa League Magazine

22:15 Tv Film: Stray Dolls

23:55 Doc.: Climate Change :The Facts

01:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)