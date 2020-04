ATV KN.12.1 Vrijdag 10 April 2020

07:00 *BBC Nieuws

07:35 *Steven Reyme Ministries

08:12 *Rise of the Teenage Mutant Turtles

08:30 *Venezuela Nieuws

09:00 *ATV Binnenlands Nieuws (herh.)

09:30 *ATV Sports (herh.)

10:15 *ATV COVID-19 Update

10:45 *Masterchef The Professionals

12:05 *Focus

12:31 *Super Hit Top 10

13:05 *Whazzz Up?

14:05 *Moksi Moksi (herh.)

14:50 *Inleiding Goede Vrijdag Dienst vanuit de Sint Petrus en Paulus Basiliek

15:00 *Goede Vrijdag Dienst vanuit de Sint Petrus en Paulus Basiliek

07:20 *SZF Magazine

18:01 *Cirque Du Soleil

19:10 *The Good Doctor

20:15 *Tv Film: 40 – The Temptation of Christ

22:10 *The Sinner

23:00 *Shark Tank

23:35 *Tv Film: From Paris With Love

01:30 *Riviera

02:15 *Tv Film: Robin Hood

04:55 *Succession

06:00 *CNN Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN