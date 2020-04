ATV KN.12.1 Zondag 5 April 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:05 The Lion Guard

08:33 Young Justice

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:30 RECAP: ATV COVID-19 Update

10:05 Kinderfilm:Onward

12:28 Texas Metal

13:16 Inside West Coast Customs

14:00 Maranatha Ministries

15:08 The Grill Dads

15:30 Atomic Puppet

16:06 Andi Mack

16:45 NII: FOCUS

17:23 Free Rein

18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:40 Kim’s Convenience

19:05 Big Dreams

20:30 Expedition

21:31 Tv.Film: The Way Back

23:35 Tv.Film: Clover

01:20 Blood & Treasure

02:00 Tv.Film: Australia

04:45 Gotham

05:30 S.W.A.T.

06:12 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)