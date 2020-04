VRIJDAG 3 APRIL 2020// ATV(KN.12.1)

TIJD ATV(KN.12.1) Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

vrijdag 3 april 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

08:22 BBC Nieuws

08:52 ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

09:35 ATV Sports (herh.)

10:00 ATV COVID-19 Update

10:30 Masterchef The Professionals

11:35 Ducktales

12:10 BBC Nieuws

12:37 Kevin Can Wait

13:00 Hilda

13:55 Super Hit Top 10

14:30 Jessie

15:00 Whazzz Up (Herh.)

16:00 Moksi Moksi (Herh.)

16:32 NII: FOCUS

17:10 Pat The Dog

17:35 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:50 ATV COVID-19 Update

19:17 The Good Doctor

20:15 Tv.Film: The Wedding Party 2 – Destination Dubai

22:10 The Terror

23:00 Shark Tank

23:55 Herh.ATV Nieuws

00:30 Riviera

01:15 Tv.Film:Blunt Force Trauma

02:55 Tv.Film:Girl House

04:40 Succession

05:45 BBC Nieuws

07:35 Logos International

(wijzigingen voorbehouden)