DONDERDAG 2 APRIL 2020//ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 2 april 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Rise of the Teenage Mutant Turtles

08:30 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws(herh.)

09:30 Flavorful Origins

10:00 ATV COVID-19 Update

10:30 TV Film: Star Wars Episode VII : The Force Awakens

13:35 Bunk’d

14:00 Super Hit Classics

15:00 Doc.: The Secret Life Of Snakes

16:00 Sranan Tori : 1 en 1 = 3 : Wel Opgevoed

16:30 NII: FOCUS

17:15 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV COVID-19 Update (Herh.)

19:15 ATV Sports

20:15 Whazzz Up????

21:00 Documentaire : Samurai Castle

22:00 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Altered Carbon

23:05 Evil

23:50 Herh.ATV Nieuws

00:25 13 Reasons Why

01:25 Tv.Film: Dope Fiend

03:00 Tv.Film: Ready Or Not

04:35 Doc.: The Messenger

06:05 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)