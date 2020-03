TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 24 maart 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Persconferentie Regering Inzake Covid-19

17:05 Suri Tunes

18:05 Doc.:China’s Animal Crusaders

18:30 The Dragon Prince

19:00 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

20:30 AWAKE: The Million Dollar Game

21:10 Ko’ W’ Go Stem: DC Grauwde

21:30 Tv Film:Pet Graveyard

23:10 Doc.:Mega Transport

00:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)