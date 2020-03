Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 19 maart 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Live Persconferentie NCCR

17:05 Suri Tunes

18:00 WWE Smackdown

19:00 ATV Nieuws

19:45 Documentaire:Amazing world of the mini Beasts

20:37 The Rookie

21:25 Prodigal Son

22:13 Documentaire:Watershed: Exploring a News Water Ethic for the West

23:10 Tv.film:Grand Isle

(Wijzigingen Voorbehouden)